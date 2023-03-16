«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية في القاهرة: كثافات بوسط البلد

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، تفاصيل الحالة المروية في شوارع القاهرة الكبرى حيث تشهد كثافات مرورية في منطقة وسط البلد، كما يشهد كوبري أكتوبر في اتجاه للعباسية سيولة مرورية حتى غمرة وكثافات بسيطة تبدأ في الزيادة خلال ساعات الذروة الصباحية، كما يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات القادمة من الجيزة في اتجاه وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات.

الحالة المروية في مدينة نصر

ووفق التقرير فيشهد محور النصر هناك كثافات مرورية وصولًا للمنصة وأيضًا هناك كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولًا للدائري.

كما يشهد طريق صلاح سالم سيولة مرورية كبيرة حتى نفق الملك الصالح الذي يشهد كثافات نسبية في الوقت الحالي، وأيضًا كثافات مرورية عند كوبري الروضة.

وبدأت الكثافات تزيد عند كورنيش النيل والساحل ومنطقة وسط البلد الكورنيش المتجه للمؤسسة فهناك سيولة مرورية هناك، وأيضًا وجود كثافات مرورية على كوبري 15 مايو عند منطقة الزمالك بسبب أعمال توسعة الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد.

الحالة المرورية في شارع الهرم

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين وتباطئ في باقي شارع الهرم، كما أن هناك كثافات في شارع السودان إلى جامعة القاهرة وميدان النهضة وبولاق وامبابة، ويشهد محور صفط كثافات مرورية تبدأ في الزيادة تجاه جامعة القاهرة.

وذكر التقرير أن شارع فيصل يشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدأ من المريوطية حتى الطالبية.طريق الإسكندرية الزراعي يشهد كثافات مرورية