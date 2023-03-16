مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران من 5 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس 11 رحلة طيران طيران قادمة من مطارات 5 دول أوروبية تقل جنسيات مختلفة حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران

كشف مصدر ملاحي لـ«الوطن» أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي يضم وصول 11 رحلة طيران قادمة من مطارات 5 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك وسويسرا.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية يومياً عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا، لافتا إلى ارتفاع معدل نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم.

وأكد أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق بالإضافة إلى عمل برامج سياحية للسياح لتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.