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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جزر كرماديك بنيوزيلندا.. وتحذيرات من «تسونامي»

كتب:

أحمد حامد دياب
06:39 ص | الخميس 16 مارس 2023
زلزال

زلزال

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، عن وقوع زلزالا بقوة 7.1 درجة في منطقة جزر كرماديك في نيوزيلندا اليوم الخميس.

وقدرت الهيئة وقوع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، بينما أفاد النظام الأميركي للتحذير من تسونامي، بأنه جرى إصدار تحذير من حدوث أمواج مد بحري عاتية «تسونامي» بعد الزلزال.

فيضانات قوية تضرب تركيا

جدير بالذكر أن زلزلًا عنيفًا ضرب سوريا وتركيا، وتسبب في وقوع مئات الآلاف من القتلى والمصابين، في 6 فبراير الماضي.

وكانت السلطات التركية، قد أعلنت أن فيضانات قوية ضربت جنوب البلاد بعد زلزال تركيا، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص، وأن هناك عددًا كبيرًا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات. 

تركيا تتعرض لزلزال بقوة 4.1 ريختر

وضرب زلزال تركيا أمس، وكانت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، ووقع على بعد 9 كيلومترات شمال شرقي مدينة عثمانية، وعلى عمق 5 كيلومترات، بحسب ما ذكرته هيئة رصد الزلازل الأمريكية.

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بقلم أحمد حامد دياب