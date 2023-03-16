وزير الري يلتقي سفيري طاجيكستان وهولندا لمناقشة سبل التعاون المشترك

في إطار الإعداد للمشاركة المصرية المرتقبة بوفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في فعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة»، بنيويورك في شهر مارس الجاري، عقد الدكتور سويلم اجتماعا مع السفير ضراب الدين قاسمي سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة، والسفير هان ماورتس سفير دولة هولندا بالقاهرة.

حشد جهود المجتمع الدولي لدعم قضايا المياه

وتم خلال اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك بين مصر وهولندا وطاجيكستان في تنظيم الأحداث الأممية الخاصة بالمياه وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه، والمزمع عقده خلال شهر مارس الجاري بنيويورك، حيث أشاد الدكتور سويلم بالدور الفعال لدولتي هولندا وطاجيكستان في مجال الإعداد لهذا المؤتمر الهام والذي يتم تنظيمه بقيادة مشتركة من دولتي هولندا وطاجيكستان.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر باعتبارها واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، حيث نجحت مصر في وضع المياه بقلب العمل المناخي من خلال إطلاق مبادرة «التكيف في قطاع المياه»، وتنظيم «يوم للمياه»، للمرة الأولى خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27.

ولفت في بيان صحفي، إلى حشد جهود المجتمع الدولي لدعم قضايا المياه خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال، مشيراً لأهمية إبراز ملف المياه والتغيرات المناخية خلال كافة الفعاليات الدولية مثل أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة.

تحديات المياه العالمية تؤثر سلباً على الدول

وأوضح سويلم أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت .

كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر وطاجيكستان وهولندا في مجال المياه، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تطلعه لتطوير التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مختلف المجالات الخاصة بإدارة الموارد المائية، في ظل ما تمتلكه الدول الثلاث من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بينهم.