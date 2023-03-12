اليوم العالمي للمياه 2023.. وزير الري يناقش ترشيد المياه

نظمت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى اليوم إحتفالية كبرى بمناسبة الاحتفال بـ«يوم المياه العالمي» بحضور وزير الموارد المائية والري، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير آلفارو ايرانزو سفير أسبانيا في مصر والسفير فرانكو كورنت سفير بلجيكا في مصر، والسفير إيفان جوكى سفير التشيك في مصر، والسفير بولي إياونو سفير قبرص في مصر .

وعقد وزير الموارد المائية والري وسفير الاتحاد الأوروبي، اليوم، جلسة حوارية على هامش احتفالية يوم المياه العالمي ناقشا فيها تحديات المياه فى مصر، كما تم تأكيد أهمية الوعي المجتمعي؛ لترشيد استخدام المياه، واستعراض مجهودات الدولة المصرية فى مجالات تأهيل الترع والتحول لأنظمة الري الحديث.

مناقشة تحديات المياه والترشيد خلال اليوم العالمي للمياه 2023

كذلك تم مناقشة إعادة استخدام ومعالجة المياه، وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ.

عروض مسرحية عن أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها

كما تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من سفراء المياه من الشباب الذين شاركوا في مسابقات المياه التي نظمتها الوزارة والاتحاد الأوروبي، وتم عقد ورشة عمل للشباب حول التغيرات المناخية، وسبل تحقيق الإستدامة فى إدارة المياه، بالإضافة لعدد من العروض المسرحية عن أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها وأنشطة الرسم والتي تم تقديمها لطلاب عدد من المدارس الابتدائية في منطقة القناطر.

افتتاح معرض زهور الربيع في القناطر الخيرية

كما تم على هامش الاحتفالية افتتاح معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية، والذي تحرص وزاره الموارد المائية والري على إقامته في موعده، خلال شهر مارس، من كل عام.