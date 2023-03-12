«زراعة النواب» توصي بخطة محددة من وزارة الري لمكافحة ورد النيل

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء هشام الحصري، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عصام محمد ياسين وسيد نصر، بشأن عدم تفعيل دور وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، في مكافحة ورد النيل، بالتنسيق مع دول حوض النيل بالتخلص منه للحد من إهدار المياه.

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

وأكد النائب عصام ياسين، أن انتشار ورد النيل له أضرار عديدة، منها احتواء هذا الورد علة ثعابين وبعض الملوثات، داعيا إلى قيام وزارتي الزراعة والري بدروهما من أجل إزالة ورد النيل، مشيرا أن ورد النيل له أضرار عديدة بينها استهلاك مياه النيل، مشددا على أهمية إزالته.

وعقب الدكتور عصام خليفة، مدير هيئة الصرف بوزارة الري، قائلا إن ورد النيل يعوق المجاري المائية، مشيرا إلى أن هناك ميزانية للإنفاق على إزالة ورد النيل تقدر بـ500 مليون جنيه سنويا.

وأوضح أن ورد النيل جاء لمصر أيام محمد علي، كنوع من الزينة، لكن تبين أن له أضرار كثيرة، فضلا عن أنه يتزايد سريعا.

كما أشار إلى وجود بعض الإيجابيات في ورد النيل، منها إزالة بعض الملوثات، مؤكدا أنه رغم هذه الإيجابيات إلا أن الحكومة تعمل على إزالته، مشيرا إلى أن محاربة ورد النيل ليست سهلة نظرا لانتشاره بشكل سريع.

وأشار إلى أن هناك فكر جديد للاستفادة من ورد النيل، كاشفا أن مراكز البحوث نجحت في استخراج الغاز من ورد النيل لكن العائد الاقتصادي غير كافٍ، كما أن هناك أبحاث أيضا لاستخراج نوعا من أنواع الخشب الخفيف من ورد النيل ولا زالت التجارب قائمة، كما أيضا هناك أبحاث لاستخدامه كعلف للحيوانات.

مكافحة ورد النيل

وأوصت اللجنة برئاسة هشام الحصري، بخطة من وزارة الري محددة لمكافحة ورد النيل، مع تأجيل مناقشة الطلب لاجتماع آخر.

وتساءل «الحصري» عن الخطوات التي تم استخدامها من قبل وزارة الري والزراعة لإزالة ورد النيل، مشيدا بالأبحاث التي كشف عنها مسئول وزارة الري لاستخراج الغاز من ورد النيل.