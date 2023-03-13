«الري»: إزالة 80 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل في قنا والقليوبية

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، عن تنظيم حملة لإزالة 12 حالة تعدٍ على نهر النيل في نطاق محافظتي القليوبية وقنا، ليصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 80031، كما جرى تحرير 77809 محاضر مخالفة لتعديات على نهر النيل خلال المرحلة الماضية.

تفاصيل التعديات

وأكد تقرير لوزارة الموارد المائية والري، أنّ الإزالات عبارة عن تعديات بالبناء على النيل، وتشوينات، وحالات ردم للنيل، وأقفاص سمكية مخالفة، مشيرة إلى أنّ الإزالات تتم بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة واجهزة الدولة المختلفة، سواء كانت شرطة المسطحات والبيئة أو الأجهزة المحلية.

وأوضح التقرير أنّ مخالفات الردم بنهر النيل يعتبر أخطر أشكال التعدي، لما له من آثار خطيرة على قدرة القطاع المائي للنهر على إمرار التصرفات المائيه، الأمر الذي تسبب في قصور وصول المياه في فرع النيل برشيد بالكفاءة المطلوبة.

إزالة نحو 100 ألف حالة تعدٍ حتى الآن

من جانبه، قال المهندس علي منوفي، رئيس مصلحة الري لـ«الوطن»، إنّه جرى إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل في يناير 2015، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من انتشار التعديات على المجرى، لافتا إلى أنّ جهود الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة، خاصة الأمنية، أسفرت عن إزالة ما يزيد عن 80 ألف حالة تعدٍ حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل، تمثلت في مبانٍ سكنية وأعمال ردم وتلوث، مناشدًا المواطنين التواصل على الخط الساخن للوزارة للإبلاغ عن التعديات فورا.