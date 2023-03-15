«الصحة»: خدمات طبية لـ693 ألف مواطن ضمن برنامج «الرعاية الصحية»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ693 ألفا و586 مواطنًا فوق سن الـ65 عامًا ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، منذ انطلاق البرنامج في الأول من أكتوبر الماضي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمري.

الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة عدد مراكز تقديم خدمات برنامج الرعاية الصحية لكبار السن من 401 إلى 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة موزعين بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنّ حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن، تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة) إضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

فحوصات رسم القلب

وأضاف «عبدالرازق» أنّ البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، إضافة إلى فحوصات «قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم»، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لـ الرعاية الصحية المتكاملة، أنّ البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشكلات الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلا عن تقديم المشورة التغذوية، من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

وأشار الدكتور محمد عبدالله، إلى أنّ المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي مع زيارتين سنويا، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات. جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن 15335.