استعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات حجز كشف طبي تكافل وكرامة 2023 من خلال موقعها، إذ قالت يجب للحصول على تكافل وكرامة، يجري تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية، وللحصول على الشهادة الطبية الرسمية، لابد من حجز كشف طبي تكافل وكرامة من موقع الوزارة من هنا، وبعد الدخول، هناك مجموعة من الخطوات التى يجب اتباعها.

خطوات حجز كشف طبي تكافل وكرامة 2023 من موقع وزارة الصحة

ويستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، خطوات كيفية خطوات حجز كشف طبي تكافل وكرامة 2023 من موقع وزارة الصحة

- إدخال الرقم القومي مكون من 14 رقم بشكل صحيح

- إدخال الاسم والنوع - العنوان - محافظة السكن - الحالة الاجتماعية - الوظيفة السابقة - التليفون - نوع الاعاقة - اختيار التاريخ واقرب مستشفي له - اختيار الوقت - ثم حفظ البيانات

حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه على المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة، يمكن تعديل موعد الكشف الطبي من خلال موقع الوزارة، كما يمكنه الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من نفس الموقع.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

في سياق متصل، استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير رسمي لها، المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة، إذ شملت «قيد مدرسي لجميع الأطفال، وصور بطاقة الرقم القومي وشرط أن تكون سارية، وصور شهادة الميلاد كمبيوتر، وقسيمة الزواج أو الطلاق، صور إقرار وصية الأيتام»، بالإضافة الى كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.