قرار عاجل من «المالية» حول صرف مرتبات شهر مارس 2023.. الإثنين المقبل

قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2023 يوم الإثنين المقبل بدلا من الخميس 23 مارس، ويستمر الصرف حتى يوم 26 مارس، داخل 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتم صرف مرتبات العاملين في وزارات «الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة»، يوم 20 مارس الموافق الإثنين قبل شهر رمضان بثلاثة أيام.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وتابعت وزارة المالية أن ثان أيام موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، سيكون الثلاثاء 21 مارس حيث سيتم صرف المرتبات لوزارات «الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل»، فيما سيتم صرف مرتبات شهر مارس لليوم الثالث على التوالي الموافق 22 مارس وهو يوم الأربعاء «الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 مع الزيادة الجديدة

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية فإنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023، للعاملين في الهيئات الحكومية المستقلة والوزارات الأخرى بزيادة مرتبات شهر مارس 2023- مرتب شهر مارس لـ موظفي الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهري.