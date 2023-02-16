هل يتم صرف مرتبات مارس قبل شهر رمضان 2023؟.. «المالية» تجيب

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم 2023، تلك الأيام المباركة التي تأتي دائما بالخير والبركة، ما يدفع كثيرا من المواطنين إلى الاستعداد لاستقبال هذا الشهر بشراء ما يحتاجون إليه من سلع أساسية ورمضانية.

ويأتي شهر رمضان هذا العام في آخر 10 أيام من شهر مارس المقبل، ما يدفع الموظفين العاملين في الدولة للتساؤل عن موعد صرف مرتبات شهر مارس، وهل يمكن الحصول عليه قبل بداية شهر رمضان أم لا؟.

ويوضح هذا التقرير ما إذا كان سيتم صرف المرتبات قبل شهر رمضان أم لا، وفق ما أعلنه مركز البحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان، وما أعلنته وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس، كالتالي:

هل يتم صرف مرتبات شهر مارس قبل رمضان؟

أعلن مركز البحوث الفلكية عن موعد بداية شهر رمضان الكريم فلكيا في يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل، ليولد الهلال في سماء مصر ظهر يوم 29 شعبان الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، كما أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس، لتبدأ يوم 20 من الشهر، وتستمر على مدار 5 أيام متواصلة، وهي 21 و22 و 23 و26.

وحسبما أعلنته وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس، وما أوضحه مركز البحوث الفلكية عن موعد بدء شهر رمضان الكريم، يتم صرف مرتبات شهر مارس قبل بدء شهر رمضان الكريم بيومين، ويستطيع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الصرف قبل بدء الشهر الكريم صرف مرتباتهم خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وأوضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري، والذي يبدأ خلال أسبوع من الآن، ليبدأ صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 24 فبراير، ويستمر الصرف على مدار أيام 26 و 27 و 28 فبراير الجاري.