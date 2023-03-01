موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 قبل رمضان.. اعرف الجدول كاملا

أعلنت وزارة المالية في كتابها الدوري عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 لجميع الموظفين في المؤسسات الحكومية والوزارات، وذلك في بيان رسمي تم نشر مواعيد صرف مرتبات شهر مارس للعاملين والموظفين في الجهات المختلفة بجميع المحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وقالت وزارة المالية إن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، سيكون من يوم الاثنين 20 مارس 2023، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم والذي سيوافق يوم 22 من شهر مارس المقبل، ويمكن صرفها من خلال مختلف ماكينات الصرافة والبنوك المختلفة في كل المحافظات بالجمهورية، وبذلك سوف يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 قبل بداية شهر رمضان ب3 أيام

جدول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023

وجاء جدول موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، وفق بيان وزارة المالية، كالتالي:

- اليوم الأول لصرف مرتبات شهر مارس 2023 يكون الاثنين 20 مارس 2023.

- اليوم الثاني يكون الثلاثاء 21 مارس 2023.

- اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر مارس 2023، الأربعاء 22 مارس 2023.

- اليوم الرابع لصرف مرتبات شهر مارس 2023، يكون الخميس 23 مارس 2023.

وأضافت الوزارة، في بياناها أن مرتبات شهر مارس 2023 سوف يُصرف خلالها كل المستحقات والمتأخرات للموظفين والعاملين، وجميعها سيصرف عبر ماكينات الـATM لتجنب التزاحم.

صرف مرتبات شهر فبراير 2023

يذكر أن وزارة المالية بدأت في صرف مرتبات شهر فبراير 2023 منذ يوم 24 وجاري صرف المرتبات لليوم 28 فبراير 2023، صرف مرتبات شهر فبراير 2023.