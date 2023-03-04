كيف تحصل على 500 جنيه من البريد المصري لشراء أي منتج أو سلعة؟

يقدم البريد المصري عدد كبير من الخدمات يصل أعدادها لنحو 155 خدمة متنوعة ما بين خدمات بريدية وحكومية ومصرفية، وخلال الفترة المقبلة سيتم إضافة خدمات جديدة بعد الربط مع الجهات الحكومية المعنية، من ضمن هذه الخدمات بطاقة البريد المصري فيزا البريد المصري.

فيزا البريد المصري سيحصل على 500 جنيه

ووفقا لما أعلنه البريد المصري فإن أي عميل يحصل على بطاقة البريد المصري «فيزا البريد المصري»، سيحصل على 500 جنيه مع أول عملية شراء بحد أدنى 500 جنيه، يتم إضافتها في رصيد العمل، ويمكن استخدمها في شراء أي سلعة أو منتج، حيث يمكن الحصول على هذه البطاقة من خلال فروع البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية التي وصل عددها لأكثر من 4200 مكتب.

وقالت مصادر بالبريد المصري في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء بنجاح من تطوير وتشغيل نسبة 88% من مكاتب بريد المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، البالغ عددها 847 مكتب بريد في 1432 قرية تابعة لـ 52 مركزًا.

155 خدمة تقدم عبر مكاتب البريد

وأكدت المصادر، أن البريد سيعمل بالتوازي مع إضافة قرى جديدة بالمبادرة لاستكمال تطوير مكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مكاتب البريد تقدم أكثر من 155 خدمة متنوعة ما بين خدمات بريدية وحكومية ومصرفية، ومستعدة لإضافة خدمات حكومية جديدة بعد الربط مع الجهات الحكومية المعنية.

وفى نهاية الشهر الماضي، أعلن البريد المصري عن الفائز الثالث بجائزة «المليون جنيه»، لعملاء حسابات التوفير، في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، حرص واهتمام البريد على تقديم تجربة مالية فريدة للعملاء ولتشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم واستخدام القنوات الرقمية للبريد وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.