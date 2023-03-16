الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف التصعيد وخلق بيئة مواتية للحوار واستئناف المحادثات، مبدياً قلقه المستمر إزاء التوترات المتصاعدة في شبه الجزيرة الكورية.

دوجاريك: ندعو جميع الأطراف للحوار

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن استمرار أنشطة كوريا الشمالية المتعلقة بالأسلحة النووية، تتعارض مع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، مجددا دعوة الأمين العام إلى الامتثال الكامل لهذه الالتزامات.

وأضاف دوجاريك: «دعا الأمين العام إلى وقف التصعيد، واستئناف المحادثات، ودعا جميع الأطراف المعنية إلى تهيئة بيئة مواتية للحوار، حيث تبقى المشاركة الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والنزع الكامل والقابل للتحقق من الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية».

سيول وواشنطن تستعدان لتدريبات عسكرية

يُشار إلى أن هذا البيان الأممي جاء في أعقاب تقارير تفيد بإطلاق بيونج يانج صاروخين من طراز كروز مطلع الأسبوع، فيما كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تستعدان لتدريبات عسكرية هي الأكبر منذ خمس سنوات.