أسعار الذهب اليوم في مصر.. اعرف سعر عيار 21 في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، ومنها عيار 21 الذي يحظى بإقبال كبير من قبل الجمهور المصري حيث يفضل البعض شراء هذا العيار كونه يحفظ قيمته في حال اللجوء للبيع فيما بعد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر منها عيار 21، كما يلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر منها عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر منها عيار 21 للبيع 1,920 والشراء 1,940، فيما سجل عيار 24 للبيع 2,194 والشراء 2,217، وعيار 22 للبيع 2,011 والشراء 2,032، وعيار 18 للبيع 1,646 والشراء 1,663 جنيه.

وسجل عيار 14 للبيع 1,280 شراء 1,293، وعيار 12 للبيع 1,097 والشراء 1,109، وسعر الأونصة للبيع 68,242 والشراء 68,953، وسعر الجنيه الذهب للبيع 15,360 والشراء 15,520 وسعر الكيلو الذهب للبيع 2,194,286 والشراء 2,217,143 جنيه.

سعر الذهب منه عيار 21 في أسواق المال

أسعار الذهب عيار 24 اليوم 1,908 جنيه ما يعادل 61.64 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم 1,749 جنيه ما يعادل 56.51 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 22 اليوم 211,669 جنيه ما يعادل 53.94 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم 1,431 جنيه ما يعادل 46.23 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم 1,113 جنيه ما يعادل 35.96 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 12 اليوم 953.93 جنيه ما يعادل 30.82 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 9 اليوم 715.45 جنيه ما يعادل 23.12 دولار أمريكي.

أسعار أوقية الذهب 59,335 جنيه ما يعادل 1,917 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب 13,355 جنيه ما يعادل 431.51 دولار أمريكي.

أسعار كيلو الذهب 1,907,867 جنيه ما يعادل 61,643 دولار أمريكي.