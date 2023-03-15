ارتفاع أسعار الذهب عالميا بسبب بيانات الاقتصاد الأمريكي السلبية

حققت أسعار الذهب العالمية، اليوم الأربعاء، ارتفاعات كبيرة، بالتزامن مع صدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية.

وجاءت هذه البيانات في زيادة التوقعات بشأن استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم أو تثبيت الفائدة، وكذلك توقعات هبوط السندات.

وسجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعًا قويًا بمعدل 1.18% لتستقر قرب مستوى 1,926.47 دولار للأوقية، إضافة لارتفاع عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.10% لتسجل نحو 1,932.00 دولار للأوقية.

الذهب يواصل الارتفاع

وتسببت البيانات الاقتصادية الأمريكية في اتجاه الذهب في مواصلة ارتفاع أسعار المعدن الأصفر على خلفية تداولات اليوم، وعلى رأسها انكماش مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير، حيث سجل انكماشا بواقع 0.4% مقابل نمو بحوالي 3.2% لشهر يناير الماضي، وفق بيانات موقع «إنفيستينج».

سعر الفائدة

وجاءت انخفاضات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنحو 0.1% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنموه بنسبة 0.3% لشهر يناير السابق، مما عزز التوقعات حول رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو تثبيت معدل الفائدة خلال اجتماعه القادم، بما ساعد من صعود أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.