أسعار الذهب خلال نهاية التداولات اليوم.. عيار 21 يسجل 1930 جنيها

سجّلت أسعار الذهب خلال نهاية تداولات اليوم مبلغ 1930 جنيهًا للجرام عيار 21، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم وتقارير الأسعار، كما استقرت أسعار الذهب العالمية عند 1930 دولارًا للأوقية اليوم.

أسعار الذهب الآن

وقدرت أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية الآن بـ2206 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 1930 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1684 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 15 ألفًا و440 جنيهًا، والأوقية بـ68,598 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد أسعار الذهب العالمية تذبذبًا في الوقت الحالي، حيث تترقب الأسواق اليوم بيانات أمريكية مهمة، إذ سيصدر اليوم مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، بجانب مبيعات التجزئة الأساسية.