مخاوف انهيار أكبر بنك سويسري ترفع أسعار الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا صوب مستوى 1920 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، محومًا بالقرب من أقوى مستوياته في 6 أسابيع، مدعومًا بارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في أعقاب انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخاوف انهيار أكبر بنك في سويسرا «كريدي سويس».

مخاوف من أزمة مصرفية عالمية

كان المستثمرون خائفون من احتمال حدوث أزمة مصرفية عالمية وعدم استقرار اقتصادي، وأثارت الاضطرابات التكهنات بأن البنوك المركزية الرئيسية يمكن أن تتخذ نهجًا أقل عدوانية لتشديد السياسة من أجل منع الركود الحاد.

يتطلع المستثمرون الآن إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل في ضوء التطورات الأخيرة، وقرار البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس.

سعر الذهب عيار 21

محلياً، سجل سعر الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة، 2,217 جنيه لعيار 24 الأكثر نقاءً، و1,940 سعراً لعيار 21 الأكثر مبيعاً، و1,663 جنيه لعيار 18، و1,293 لعيار 14 النحاسي.

بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) اليوم 15,520 جنيه، والأوقية بالسعر المحلي 68,953 ألف جنيه، والكيلو الذهب 2,217,143 جنيه.