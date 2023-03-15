انخفاض أسعار الذهب عالميا لليوم الثاني على التوالي.. والأوقية تسجل 1889 دولارا

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي، مع ارتفاع مؤشرات أسعار الدولار وعائدات السندات الأمريكية، نتيجة توقعات باتخاذ الاحتياطي الفيدرالي خطوة رفع الفائدة في الولايات المتحدة بـ25 نقطة، بدلا من تثبيتها عند المستويات الحالية.

وتشير التوقعات إلى حفاظ «الاحتياطي الفيدرالي» على سياسة نقدية أكثر تشدداً، مع استمرار القلق من ارتفاع التضخم داخل الولايات المتحدة.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة على وقع أزمة البنوك الأمريكية، مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي، باعتبار أن المعدن الأصفر أحد الملاجئ الآمنة في أوقات الأزمات.

وتترقب الأسواق مؤشرات أسعار المنتجين الأمريكية، والمقرر أن تصدر اليوم الأربعاء، بالإضافة لبيانات مبيعات التجزئة الأساسية، ما دفع أسعار الذهب في السوق الفورية إلى التراجع بنسبة 0.7%، لتصل الأوقية إلى 1889 دولارا، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.9%، مسجلة 1894 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15%، ليصل إلى 103.3 نقطة، كما زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.