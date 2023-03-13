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رئيس «اقتصادية قناة السويس»: إفريقيا تتمتع بموارد طبيعية هائلة «أرض الفرص»

كتب:

مريم حنفي
03:07 م | الإثنين 13 مارس 2023
توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

شارك وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، منتدى يوم الاستثمار الأفريقي، بحضور سفراء بعض الدول الأفريقية، ومسئولي بعض المنظمات الأفريقية والأجنبية.

فرص القارة السمراء

أكد جمال الدين في كلمته بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أن القارة السمراء تتمتع بفرص استثمارية واعدة واصفاً إياها بأرض الفرص حيث تتوافر لديها موارد طبيعية هائلة يمكننا استغلالها بشكل جيد في عدد من القطاعات الصناعية والاستثمارية، فضلاً عن الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع بها أراضي القارة الأفريقية، وغيرها من العوامل فضلاً عن كوادرها البشرية تلك العوامل تشير إلى فرص نمو حقيقية في القارة الأفريقية خلال السنوات المقبلة.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية، إلى أن وفرة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة استخدام التكنولوجيا، والعمالة من أبرز العوامل التي تعزز فرص الاستثمار في القارة السمراء، كما تتمتع إفريقيا بوفرة المواد الخام التي يمكن تحويلها بسهولة إلى منتجات مصنعة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية بشكل كبير في القارة.

دور مصر في النفاذ للأسواق الأفريقية

وأوضح أن مصر تلعب دوراً محورياً وتعد مركزاً إقليمياً للعبور للقارة الأفريقية حيث سهولة النفاذ للأسواق الأفريقية من خلالها، فضلاً عن كونها مركز الترويج للاستثمار في دول القارة الأفريقية، حيث تعمل الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وفتح آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص.

وعقب انتهاء كلمة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهد توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بيتي وجيت زون انترناشيونال للتعاون المشترك .

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