تعرف على أضخم السفن العابرة من قناة السويس اليوم

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم عن عبور 107 سفن من المجرى الملاحي للقناة في يوم تاريخي وغير مسبوق في معدلات العبور من القناة، رغم العاصفة الترابية التي شهدتها منطقة قناة السويس اليوم.

EVER GIFTED تعبر قناة السويس

وتصدرت حركة الملاحة اليوم في قناة السويس من اتجاه الشمال، سفينة الحاويات العملاقة EVER GIFTED المصنفة كواحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولة كلية 223 ألف طن، في رحلتها القادمة من اليونان والمتجهة إلى ماليزيا.

معلومات عن السفين العملاقة EVER GIFTED

1- السفينة تتبع الخط الملاحي أيفر جرين وهي ضمن سلسلة سفن تم بنائها حديثا بمواصفات قياسية.

2- يبلغ طول السفينة 399 مترا بعرض 59 مترا.

3- تحمل السفينة على متنها أكثر من 20 ألف حاوية عملاقة بحمولات كلية 223 ألف طن.

4- تم بناء السفينة في عام 2018 وتحمل علم سنغافورة.

5- تبحر السفينة حاليا عابرة من قناة السويس في اتجاهها من اليونان إلى ميناء تانجونج بيليباس في ماليزيا.

COSCO UNIVERSE تعبر قناة السويس

وجاءت سفينة الحاويات COSCO SHIPPING UNIVERSE التي ترفع علم هونج كونج على رأس أكبر السفن العابرة من قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب، بحمولة كلية قدرها 232 ألف طن.

معلومات عن السفينة COSCO UNIVERSE

1- تتبع الشركة الخط الملاحي COSCO SHIPPING، وهو من أكبر خطوط الملاحة عالميا.

2- يبلغ طول السفينة 400 متر وعرض 59 مترا.

3- تم بناء السفينة في عام 2018 وعملت على مدار 5 سنوات كأكبر سفن الحاويات في العالم.

4- تبحر السفينة حاليا رافعة علم هونج كونج في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.