قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات عن 4 مناطق في القليوبية غدا

أعلنت محافظة القليوبية قطع الكهرباء غدًا الجمعة عن 4 مناطق في مدينة بنها لمدة 3 ساعات صباحا في إطار الصيانة الدورية لمغذيات الكهرباء لافتة إلى أنه على المواطنين وأصحاب المحال الخدمية تدبير مصادر احتياطية خلال فترة الانقطاع.

وتستعرض «الوطن» مناطق قطع الكهرباء في القليوبية غدا الجمعة في إطار خدماتها للقراء على مدار الساعة.

مدة قطع الكهرباء في القليوبية غدا

وكشف بيان المحافظة أن قطع الكهرباء في القليوبية غدا الجمعة سيكون من الساعة 8 حتى 11 صباحا لمدة 3 ساعات متواصلة لإجراء الصيانة الدورية للمغيات بـ4 مناطق.

مناطق قطع الكهرباء في القليوبية غدا

كشف بيان محافظة القليوبية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المناطق المتأثرة من قطع الكهرباء في القليوبية بمدينة بنها هي مناطق منشية النور ومساكن طابا وعزبة السوق وعمليات الصرف الصحي بالعاصمة بنها

نصائح عند قطع الكهرباء

وقدمت محافظة القليوبية عبر بيان لها اعتذارًا للمشتركين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء حيث أشار البيان إلى أن الانقطاع يأتي في إطار جهود توفير خدمة أفضل وصيانة المحولات ومحطات الكهرباء وأهابت بالمواطنين بأماكن قطع الكهرباء في القليوبي بتدبير تغذية بديلة بفترة فصل التيار خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الخدمية.