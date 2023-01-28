مواعيد وأماكن قطع الكهرباء في القليوبية وشمال سيناء للصيانة

أعلنت شركتا توزيع الكهرباء في مدن القناة وجنوب الدلتا قطع التيار عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، اليوم السبت، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأعلن قطع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن العريش في مناطق الصنديدى، ومسجد العلي القدير، وشارع عبدالحميد سلمى، ومسجد السمران، وشارع حلوان، وحي الحصيني، ومنطقة مسجد الحمد، والشيخ عيد أبوجرير، وشارع أسيوط، ومسجد قباء، إضافة إلى العبيدات، ومنطقة سعد زغلول، والمستشفى الخيري، وشارع حركة، ومنطقة مدرسة عماد الدين، ومدرسة عائشة أم المؤمنين، والعباسى، وسوق الخميس، والصفا، والمركز الخضري خلف الجبانة.

وحدد القطاع موعد قطع التيار بدء من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية على مغذيات الزهور، والصنديدى، وقباء، وأبوسمرة.

أماكن وموعد قطع التيار بالقليوبية

وأعلن قطاع القليوبية التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، عن عدد من المناطق بمدينة طوخ، تشمل قرية ميت كنانة وعزبها، وعزبة سعد بيه، وصرف صحي الوحايشة، وعزبة العلمي والابياري، وعرب المقابلة، وعرب السباعات، وعرب إسماعيل.

وذكر القطاع أن قطع التيار اليوم سيكون بدء من الساعة 10 صباحًا حتى انتهاء أعمال الصيانة على مغذيات ميت كنانة، والجبل، والسباعات، لتعديل وضع كابلات الجهد المتوسط المارة أعلى ترعة قنبة بميت كنانة التي تعوق أعمال تبطين ترعة قنبة.

إجراء أعمال الصيانة الطارئة

وأشارت الشركة، في بيان، إلى فصل الكهرباء عن مغذي الكسابية لإجراء صيانة طارئة من الساعة 10 صباحا وحتى انتهاء الأعمال، لافتة إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هي قرية الكسابية، وعزبة الضلال، وعزبة رفعت ربيع، وعزبة نسيم، وعزبة إبراهيم شلبي، وعرب الرواشدة، وعزبة أبوالدهب، وعزبة عبدالعزيز عليان.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من الكهرباء، خلال فترة الانقطاع نظرا لأعمال الصيانة الطارئة.

صيانة ونظافة دورية في محطة محولات كهرباء سمنود

وأجرى قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا بقطع الكهرباء عن مدينة سمنود بالكامل، بدء من الساعة السابعة والنصف صباح اليوم حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية لمحطة محولات كهرباء سمنود.