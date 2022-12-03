خريطة قطع الكهرباء في القليوبية من الاثنين إلى الخميس.. ساعتان يوميا

أعلن قطاع كهرباء القليوبية بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء مناطق قطع التيار بالمحافظة خلال الاسبوع الجاري، من يوم الاثنين المقبل حتى الخميس، لإجراء الصيانة والاختبارات الفنية اللازمة لتحسين أداء المغذيات.

«الوطن» تستعرض خريطة ومناطق وأسباب قطع التيار الكهربائي بعدة مناطق في محافظة القليوبية، بمركزي بنها وقليوب، على مدار الأسبوع الجاري، وذلك لمدة ساعتين من الاثنين إلى الخميس المقبل، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

سبب قطع التيار الكهربائي عن مناطق القليوبية

وكشف بيان قطاع كهرباء القليوبية، برئاسة المهندسة آمال بركات، أنه سيتم فصل مغذيات المحولات لاختبار زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح وقياس المقاومة الأومية بحيث يتم فصل المغذي 15 دقيقة في كل مرة اختبار.

مناطق قطع التيار الكهربائي بالقليوبية

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، في بيان لها، أن القطع سيكون يوميا من الاثنين حتى الخميس المقبل لمدة ساعتين، من 6 إلى 8 صباحا، وفق الخطة المُعدة للصيانة، كالتالي:

- الاثنين 5 ديسمبر.. فصل التيار عن محطة بنها الجديدة محول 2 ومغذيات بنها 1 و4 والمصنع الحربي وكفر مويس لمدة ساعتين من 6 إلي 8 صباحا، وستكون المناطق المتأثرة وسط البلد والمصنع الحربي وجامعة بنها ومنطقة كفر السرايا ومستشي بنها الجامعي.

- الثلاثاء 6 يسمبر.. فصل التيار عن محطة بنها الجديدة محول 3 ومغذيات المستشفى التعليمي، وفيتور 1 و2، والتجارة 3 و4، لمدة ساعتين، من 6 صباحا إلى 8 صباحا، والمناطق المتأثرة هي مستشفيات جامعة بنها ومصنع الفيتور ومنطقة التجارة والفيلات.

- الأربعاء 7 ديسمبر.. فصل التيار الكهربائي عن محطة القليوبية محول 4 ومغذيات أجهور وطنان 3 و4 وصنافير والصباح، لمدة ساعتين، من 6 صباحا إلى 8 صباحا، وستتأثر مناطق طنان وأجهور وصنافير والصباح بمركزي قليوب وطوخ.

- الخميس 8 ديسمبر.. فصل التيار الكهربائي عن محطة بنها القديمة محول 3، ومغذيات ميت عاصم ومرصفا ومجول والزيوت 2 ومجمع المحاكم ببنها، من الساعة 6 حتى 8 صباحا لمدة ساعتين، والمناطق المتأثرة هي ميت عاصم ومجول ومرصفا ومجمع المحاكم ومصنع الزيوت مركز ومدينة بنها.

وأهابت رئيس قطاع كهرباء القليوبية بأصحاب الأفران وجميع المصالح والمستشفيات المتأثرة بالفصل بتدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.