أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق.. الأبيض بـ20 جنيها

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم تباينًا وفقاً لتعاملات البيع والشراء التي أجريت في الأسواق الحرة بشتي ربوع محافظات مصر، وتقدم «الوطن»، خدمة عرض أسعار الكتاكيت اليوم الخميس.

أسعار الكتاكيت اليوم في المحافظات

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في لـ«الوطن»، أن أسعار الكتاكيت اليوم، شهدت وفرة في المعروض منها في أسواق المحافظات.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

وأوضح أن أسعار الكتاكيت اليوم، شهدت تراجعا ما بين جنيه حتى جنيهين، حيث يصب ذلك في مصلحة قطاع المربين في المحافظات.

- سعر الكتكوت الأبيض ما بين 20 و21 جنيها.

- سعر كتكوت بط فرنساوي بـ21:50 جنيه.

- كتكوت بط مسكوفي بـ31:60 جنيه.

- كتكوت بط مولار بـ32 جنيها.

- سعر كتكوت الروزي بـ9:25 جنيه.

- سعر الكتكوت ساسو ما بين 14 و15 جنيها.

- سعر الكتكوت البلدي بـ8.40 جنيه.