أسعار اللحوم البلدي والتشادية اليوم.. الكيلو بـ 130 جنيها

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار اللحوم البلدية والتشادية اليوم، فضلا عن أماكن بيعها مشيرة إلى أن اللحوم تم طرحها بسعر أقل بنحو 160 جنيها عن محال الجزارة، حسب شعبة القصاصين في الغرف التجارية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار اللحوم البلدية والتشادية اليوم.

أسعار اللحوم البلدية والتشادية اليوم

ووفقا لشعبة لقصاصين في الغرف التجارية فإن أسعار اللحوم البلدية والتشادية اليوم تراوحت أسعار اللحوم التشادية بين 130 إلى 145 جنيهًا، وبمجرد طرحها في منافذ وزارة التموين وأهلا رمضان، ستوفر جميع احتياجات المواطنين من اللحوم قبل الشهر الكريم.

أسعار اللحوم البلدية اليوم بمحال الجزارة

وتراوح سعر عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه، والبوفتيك الطازج بين 280 و300 جنيه للكيلو، الموزة الكندوز بين 280 و230 جنيها، اللحم الجملي بين 210 و220 جنيها، اللحم البتلو بين 280 و300 جنيه، اللحم المفروم بين 240 و280 جنيهات، الكبدة البلدي تراوح بين 280 و300 جنيه، وسعر السجق البلدي بين 220 و240 جنيها.

أسعار اللحوم في أهلا رمضان

وعن سعر اللحوم في منافذ أهلا رمضان، سجل كيلو اللحم المجمد 120 جنيها، اللحم السوداني الطازج 165 جنيها، اللحم البتلو المجمد 130 جنيها، اللحم الضأن المجمد 170 جنيها، اللحم المفروم البرازيلي المجمد 95 جنيها، اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيهات، سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيها، وسعر كيلو لحم قطع مجمد 155 جنيها.

أسعار اللحوم الطازجة في أهلا رمضان والمنافذ

وسجلت الكبدة الطازجة 190 جنيها للكيلو، البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو، اللحم المفروم الطازج 190 جنيها للكيلو، والسجق الطازج 190 جنيها للكيلو.

يذكر أنّ أول شحنات اللحوم التشادية المبردة، وصلت إلى مطار القاهرة، أمس الأول، وتبلغ نحو 2000 رأس ماشية من أجود أنواع الأبقار، تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية في تشاد، ومن المقرر نقل 3 رحلات أسبوعيا، كل رحلة 55 طنا من اللحوم التشادية، بإجمالي 12 رحلة شهريا.

وخضعت اللحوم التشادية المبردة للإجراءات البيطرية من جانب أطباء بيطريين مصريين في تشاد، أشرفوا على اللحوم وفقا للإجراءات الطبية والدينية المتعارف عليها.