«حماة الوطن» يكشف للإعلامية سارة حازم تفاصيل شحنات اللحوم القادمة من تشاد

قال المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، إن الحزب بالتعاون مع المجموعة الوطنية الكويتية حصلوا على مساحات واسعة من الأراضي في تشاد، وجرت زراعة الأعلاف والزراعات المختصة بالعلف، وزراعة، عمل حجر للأبقار هناك، والوصول للحوم تناسب المستهلك المصري.

نظام المقايضة

وأضاف «الجمال»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه عندما جرى التفكير في نظام المقايضة مع رجال الأعمال المصريين للمساهمة بمواد غذائية تحتاجها تشاد الفترة الماضية لتصديرها هناك، والحصول على مبالغ تلك البضاعة لشراء أبقار، بدلا من التعامل بالدولار.

ولفت إلى أن المزرعة تنتج في العام الأول 30 ألف رأس، ودراسة الجدوى التي أعدتها المجموعة الوطنية الكويتية على مدار 5 سنوات حيث ستصل ل 150 ألف رأس سنويا، وبالتالي هذا سيؤدي للمساهمة في انخفاض أسعار اللحوم.

55 طنا من اللحوم أسبوعيا

وأوضح أنه ستصل أسبوعيا سيارة حمولتها 55 طنا من اللحوم، بواقع 3 سيارات للقاهرة وسيارة لأسوان وسيارة للإسكندرية، لتغطية الجمهورية.