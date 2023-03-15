أسعار اللحوم للمستهلك بالمحافظات اليوم الأربعاء.. «الجملي» بـ140 جنيهًا

سجلت أسعار اللحوم للمستهلك بالمحافظات، اليوم الأربعاء، تراجعًا في بعض أنواعها، واستقرارًا لمنتجات لأخرى، وفقا لحالات البيع والشراء التي أجريت داخل محلات الجزارة بربوع محافظات مصر.

تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات سجلت تراجع جيد للبعض منها، والذي يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين، إذ سجلت أسعارها كالتالي:

- استقر سعر كيلو اللحمة الكندوز، ما بين 235 حتى 240 جنيهًا.

- بينما سجل سعر كيلو اللحمة البقري البلدي، ما بين 230 حتى 245 جنيهًا.

- استقر سجل سعر كيلو اللحمة الجملي، 140 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحمة الضأن، ما بين 220 حتى 235 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة المفرومة، ما بين 145 حتى 175 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو اللحمة كباب الحلة، ما بين 180 حتى 205 جنيهات.

- سعر كيلو اللحمة البتلو، ما بين 205 حتى 235 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 230 حتى 245 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 90 حتى 130 جنيهًا، وسط تراجع بواقع 10جنيهات لكل كيلو.