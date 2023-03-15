أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها.. أقل 160 جنيها عن محلات الجزارة

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها، وتطرح اللحوم التشادية في الأسوق قبل بداية شهر رمضان، بأسعار أقل بنحو 160 جنيها عن محلات الجزارة، حسب ما أعلنت شعبة القصاصين في الغرف التجارية.

أسعار اللحوم التشادية

وأوضحت شعبة القصاصين، أنّ أسعار اللحوم التشادية تتراوح بين 130 إلى 145 جنيهًا، بمجرد طرحها في منافذ وزارة التموين وأهلا رمضان، ستوفر جميع احتياجات المواطنين من اللحوم قبل الشهر الكريم.

يذكر أنّ أول شحنات اللحوم التشادية المبردة، وصلت أمس إلى مطار القاهرة، وتبلغ نحو 2000 رأس بقرة من أجود أنواع الأبقار، تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية في تشاد، ومن المقرر نقل 3 رحلات أسبوعيا، كل رحلة 55 طنا من اللحوم التشادية، بإجمالي 12 رحلة شهريا، كما خضعت للإجراءات البيطرية من جانب أطباء بيطريين مصريين في تشاد، أشرفوا على اللحوم وفقا للإجراءات الطبية والدينية المتعارف عليها.

أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة

- عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه.

- البوفتيك الطازج بين 280 و300 جنيه للكيلو.

- الموزة الكندوز بين 280 و230 جنيها.

- اللحم الجملي بين 210 و220 جنيها.

- اللحم البتلو بين 280 و300 جنيه.

- اللحم المفروم بين 240 و280 جنيهات.

- الكبدة البلدي تراوح بين 280 و300 جنيه.

- السجق البلدي بين 220 و240 جنيها.

أسعار اللحوم في أهلا رمضان

- كيلو اللحم المجمد 120 جنيها.

- اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

- اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

- اللحم الضأن المجمد 170 جنيها.

- اللحم المفروم البرازيلي المجمد 95 جنيها.

- اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيهات.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيها.

- كيلو لحم قطع مجمد 155 جنيها.

أسعار اللحوم الطازجة في أهلا رمضان والمنافذ

- كبدة طازجة 190 جنيها للكيلو.

- البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو.

- اللحم المفروم الطازج 190 جنيها للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيها للكيلو.