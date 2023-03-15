أسعار اللحوم اليوم للمستهلك في محلات الجزارة.. استقرار ملحوظ

أجرت «الوطن» جولة في سوق حدائق القبة، لمعرفة أبرز أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، ومشتقاتها المختلفة التي تباع للمستهلك والتي شهدت استقرارا دون تغيير منذ عدة أيام، وفق محلات الجزارة والأسواق.

أسعرا اللحوم اليوم

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار اللحوم اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس الجاري، والتي تختلف من سوق لآخر، وفق سعيد زغلول، عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

أسعار اللحوم اليوم في المحلات

وجاءت أسعار اللحوم اليوم للمستهلك داخل محلات الجزارة كما يلي:

- تراوحت أسعار اللحوم الكندوز اليوم بين 250 و300 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الضأن بين 240 و280 جنيها.

- تراوح سعر اللحم الجملي بين 210 و250 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر اللحوم البلدي إلى نحو 165 جنيها.

- تراوح سعر الكبدة بين 250 و300 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر اللحم المفروم العادى بين 250 و300 جنيه للكيلو.

- تراوح سعر البتلو بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

- بلغ سعر اللحم الكندوز اليوم نحو 155 جنيها.

- وسجل سعر الكيلو من الكبدة اليوم نحو 190 جنيهًا.

- تراوح سعر اللحم المفروم ما بين 170 و190 جنيهًا

- ووصل سعر الكبدة المستوردة المجمدة إلى نحو 135 جنيها للكيلو.

- تراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة بين 100 حتى 140 جنيهاً.