تعليم مطروح تفوز بالمركز الثاني بمسابقة المكتبات على مستوى الجمهورية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، حصول تعليم مطروح على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المكتبات، بالمسابقة التى نظمتها وزارة التربية والتعليم.

تكريم المكتبات

وكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، عزة صيام مدير مدرسة زاهر جلال الإعدادية، وأخصائي المكتبات بالمدرسة وتوجيه عام المكتبات، تقديرا للجهود المبذولة، وحصول المدرسة الإعدادية على المركز الثاني في مسابقة المكتبات «المدرسية النموذجية» على مستوى الجمهورية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، وسماح فتحي موجه عام المكتبات.

الارتقاء بأنشطة المكتبات

ونبه وكيل تعليم محافظة مطروح، بالتوجيه العام باستمرا الاهتمام والارتقاء بأنشطة المكتبات، وتعظيم الاستفادة منها في مدارس مطروح، مؤكدا أهمية القراءة التي تمنح الفرص للطلاب للتعلم الذاتي، كونها الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الإنسان من خلالها، اكتساب المهارات المعرفية التي تفيده في حياته العملية.