وكيل «قوى عاملة النواب»: زيادة المعاشات بدءا من أبريل المقبل

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية؛ لمواجهة الأعباء المعيشية لكل الأسر المصرية.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأشارت النائبة سولاف درويش فى تصريحات، لـ«الوطن»، إلى الجهد الذي بذلته الحكومة وفقًا لتكليفات القيادة السياسية لإعداد مشروع قانون بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.

صرف العلاوات للعاملين بقطاع الأعمال

وقالت إنّ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حرصت على المناقشة المستفيضة لعدد من المواد الواردة فى مشروع القانون، ومن بينها المادة الخاصة بصرف العلاوة الدورية لجميع العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لاسيما فى ظل استمرار شكاوى بعض العاملين فى هذه الشركات من عدم صرف العلاوات المستحقة لهم .

زيادة فى معاشات أبريل المقبل

وأستطردت وكيل لجنة القوى العاملة قائلة:اللجنة البرلمانية كانت حريصة أيضا على مناقشة المواد الخاصة بأصحاب المعاشات فى مشروع القانون الجديد .ووفقا لإجراءات الحماية الاجتماعية الجدبد سيزاد المعاش بواقع ١٥% بحد أدنى وأقصى بدءا من أول أبريل المقبل .

وشددت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على رفع كاهل العبء عن الأسر المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم بأثره .مبينه دعم الرئيس الدائم لكل بيت مصري منذ توليه مسئولية البلاد .

ويشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد وافقت نهائيا فى اجتماعها أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.ومن المقرر أن يناقشه المجلس فى جلساته الأسبوع المقبل