وظيفة جديدة في محافظة القاهرة 2023.. اعرف التفاصيل

أعلنت البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، تفاصيل وشروط وظيفة جديدة، وهي مدير عام فرع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالأحياء، على النحو التالي:

وظيفة شاغرة في محافظة القاهرة 2023

مدير عام فرع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالأحياء

شروط المتقدمين:

- مؤهل عال يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

- الإلمام باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي

- قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عاما على الأقل، تتفق مع طبيعة العمل للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة لوظيفة محافظة القاهرة 2023

عدد ثلاث نسخ من بيان الإنجازات صورة ضوئية من شهادة التخرج وأى مؤهلات أخرى بيان حالة وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية معتمدة صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية صحيفه الحاله الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة صوره ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها شهاده الخبرة عدد 8 صور شخصية عدد اثنان اسطوانة مدمجة CD فارغ

طريقة التقديم:

تقدم الطلبات على الوظيفة والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد على النموذج المعد إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الهيئة باسم اللواء رئيس مجلس الادارة على العنوان التالى :عمارات 23 يوليو 3 ب بالعباسية.

مواعيد التقديم لوظيفة محافظة القاهرة

من 16 مارس الجاري حتى 16 أبريل 2023.