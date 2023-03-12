وظائف جديدة في هيئة السكة الحديد 2023.. اعرف الشروط

أعلنت البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل 2023، على النحو التالي:

وظائف جديدة في وزارة النقل

رئيس الإدارة المركزية للفحص والتفتيش للسلامة. مدير عام صيانة المنشآت. مدير عام شئون الأملاك. مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بمنطقة شرق الدلتا. مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بالمنطقة الوسطي. مدير عام المبيعات للمسافات الطويلة بمنطقة وسط الدلتا. مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة بمنطقة القاهرة. مدير عام الفحص والتفتيش للإنشاءات والكباري والمحطات. مدير عام الفحص والتفتيش للبنية الأساسية. مدير عام سياسات التدريب على السلامة. مدير عام التعاقدات المحلية. مدير عام المخازن. مدير عام متابعة مشروعات هندسة السكة والإنشاءات. (مدير عام التسويق وخدمة العملاء) (نقل البضائع). مدير عام التشغيل للبضائع بالمنطقة الوسطي. مدير عام صيانة البنية الأساسية والتشغيل على الشبكة بالمنيا. مدير عام صيانة البنية الأساسية والتشغيل على الشبكة بالمنصورة. مدير عام صيانة الكباري. مدير عام إدارة الأصول والهندسة (بالإشارات والاتصالات). مدير عام ورش أبو زعبل. مدير عام ورش كوم أبو راضي. مدير عام التسويق والتسعير. مدير عام المبيعات للمسافات القصيرة بالمنطقة الجنوبية. مدير عام الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

المستندات المطلوبة لوظائف

وأشار البوابة الإلكترونية، إلى أن المستندات المطلوبة تشمل بيان الحالة معتمد موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة، الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر والتقدير)، الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- 6 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك، ومقترحات التطوير طبقا للنموذج المرفق + إضافته على إسطوانة مدمجة CD.

- خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية .

طريقة التقديم

تسلم المستندات المطلوبة باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان، على أن تكون من أصل و7 صور بمبنى محطة القاهرة - الدور الثانى – ميدان رمسيس على أن يتم إستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة .

مواعيد التقديم لوظائف وزارة النقل

يبدأ التقديم من 12 مارس 2023.

نهاية الإعلان: 12 أبريل 2023.