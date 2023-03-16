وظائف جديدة في جامعة سوهاج 2023 .. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

كشفت البوابة الإلكترونية للحكومة، عن عدد من الوظائف الجديدة 2023 في جامعة سوهاج، وحددت شروط الوظائف ومواعيد وطريقة التقديم إليها.

المؤهلات المطلوبة لوظائف جامعة سوهاج 2023

أولا: مدير عام الحسابات والموازنة

شروط الوظيفة:

مؤهل تجاري عال مناسب لنوع العمل.

ثانيا: مدير عام الشئون الهندسية

شروط الوظيفة:

- بكالوريوس هندسة.

المستندات المطلوبة لوظائف جامعة سوهاج 2023

1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحا به «الاسم وتاريخ الميلاد والمؤهل العلمي والمؤهلات الاضافية وتقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة والجزاءات والخبرة النوعية والزمنية والتدرج الوظيفي والوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية ونوعها ومكانه».

2- بيان تفصيلي عن إنجازاته وإسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.

3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية، ومدى إجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي، ومدعما بالمستندات وفقا لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4- شهادة قانونية بعدم الاحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأدبيه أو جنائية.

5- سيره ذاتية.

تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب الدكتور رئيس الجامعة، مع تقديم أصل + 6 نسخ من ملف الإنجازات في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ.

مواعيد التقدم لوظائف جامعة سوهاج 2023

من 16 مارس إلى 16 أبريل 2023.