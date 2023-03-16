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الأمن العام: القبض على 26 متهما بحيازة الأسلحة في أسيوط

كتب:

محمد بركات
11:41 ص | الخميس 16 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري عبارة عن (15 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 6 فرد محلي – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 26 متهما لـ5 منهم معلومات جنائية.

كما تمّ ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة بحوزة 4 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائيةـ إلى جانب تنفيذ 396 حكما قضائيا.

 

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