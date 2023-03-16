أبرز المعلومات عن «كتف في كتف».. 50 ألف متطوع و4 ملايين صندوق غذائي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، جاءت مبادرة «كتف في كتف»، امتدادا لمبادرة «وصل الخير»، التي أطلقت في شهر رمضان الماضي تعزيزا لبرامج الحماية الاجتماعية، ولتخفيف العبء عن الأولى بالرعاية، وكذلك للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وتعتمد المبادرة على التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدني الأعضاء.

وظهر ذلك من خلال التدخل السريع لتقديم المعونة والمساعدة للفئات الأكثر احتياجا، والذي يعد استثمارا ناجحا لجهود المجتمع المدني، وإعادة توظيف دوره وترسيخ فعالية المجتمع المدني كشريك أساسي في العملية التنموية التي تقودها مصر، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن»، أبرز التفاصيل عن مبادرة «كتف في كتف».

مبادرة «كتف في كتف»

تُعد مبادرة «كتف في كتف»، الأكبر من نوعها لما يميزها من انتشار على مستوى المحافظات وصولا إلى المحافظات الحدودية، واختلاف مكوناتها، وتم ذلك من خلال الاعتماد على قواعد البيانات الموحدة لدى التحالف، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

وتهدف المبادرة إلى توفير أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية في جميع المحافظات قبل شهر رمضان، وسيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، ويكفي صندوق السلع الخاص بمبادرة «كتف في كتف»، أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر تقريبًا، في ظل الاعتماد على 50 ألف متطوع من متطوعي التحالف الوطني.

أولى فاعليات مبادرة «كتف في كتف» في 16 محافظة

وانطلقت أولى فاعليات مبادرة «كتف في كتف» يوم 10 مارس في 16 محافظة بالتوازي وهي: «القاهرة - الجيزة - القليوبية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - الفيوم - بني سويف - سوهاج - الاقصر - أسوان».

وتم التركيز في البداية على استهداف المحافظات التي تضم تجمعات أكثر وأعداد متطوعين أكثر، لكن المبادرة بشكل عام تستهدف كل الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، فوفقا للتحالف الوطني يبلغ عدد المستفيدين من مبادرة «كتف في كتف»، نحو 25 مليون مواطن مصري.

ولم تكتف المبادرة بتقديم المساعدات العينية والمواد الغذائية فقط، بل نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظات «الأقصر وكفر الشيخ، والشرقية، والقاهرة»، من خلال ورش حكي للأطفال عن أهمية المشاركة المجتمعية، فضلا عن العروض الفنية التي تناولت أهمية العمل التطوعي والتفاعل مع المجتمع.

ومن المقرر انطلاق مبادرة «كتف في كتف»، يوم 17 مارس بإستاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني الأعضاء في التحالف، وكذلك حضور آلاف الشباب من كل ربوع مصر، لإعطاء رسالة بأننا واحد وأن الدولة بكافة مؤسساتها في خدمة الشعب المصري، والجميع يصطف كتفا بكتف للعبور من أي أزمة.