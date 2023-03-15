«كتف في كتف» مع بعض نقدر.. «الوطن» ترصد تفاصيل أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر

«كتف فى كتف» شعار يعبّر عن تكاتف المصريين فى كل أزمة، وتلاحمهم فى كل محنة، وتعاونهم أمام كل تحدٍّ.

وهو الشعار نفسه الذى حملته أحدث مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، التى تتزامن مع أوضاع شديدة الصعوبة يعيشها العالم الذى خرج من جائحة كورونا، التى طالت الجميع، ليدخل فى الحرب الروسية الأوكرانية التى أثّرت على الجميع.

خرجت مبادرة «كتف فى كتف»، وسط هذه الظروف العالمية، لتُعزّز شراكة الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مواجهة كل هذه التحديات، ومساعدة المواطنين، خاصة من الأسر الأوْلى بالرعاية فى قرى ونجوع مصر، استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم 2023.

المبادرة الاجتماعية الجديدة التى تعتبر الأكبر فى تاريخ مصر تستهدف دعم 25 مليون مواطن فى محافظات مصر المختلفة، وتوزيع 4 ملايين صندوق مواد غذائية بالمجان، عبر خطة تحرّك مدروسة وعلمية تشمل 17 محافظة فى المرحلة الأولى، إلى أن تصل المبادرة إلى جميع المحافظات، لتصبح «درة تاج» مبادرات التحالف الوطنى، الذى يضم أكثر من 30 مؤسسة وجمعية تنموية، ويحتفل الشهر الحالى بمرور عامه الأول منذ انطلاقه فى 13 مارس العام الماضى، استجابة لإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاماً لـ«المجتمع المدنى».

وراء «كتف فى كتف» يقف عدد كبير من الجنود المجهولين، شباب وفتيات من فئات عمرية متنوعة وثقافات مختلفة، يحملون معاً الحلم نفسه، وهو حلم طرق أبواب الخير فى كل شبر من مصر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والعمل ضمن منظومة شاملة ومتناغمة لتخفيف الأعباء وتحسين الأوضاع المعيشية.