قناة إكسترا نيوز تبرز عدد «الوطن» عن مبادرة «كتف في كتف» وتحقيق الأمن الغذائي

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمبادرة «كتف في كتف»، بعنوان «مع بعض نقدر.. «كتف في كتف» أكبر مبادرة حماية اجتماعية»، وأخر حول جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، بعنوان «مصر تعزز أمنها الغذائي»

«كتف في كتف» الأضخم في الوطن العرب

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي، أهمية تذكر التاريخ الخاص بيوم 17 مارس، كونه شاهد على أكبر إنجاز للمجتمع المدني والعمل الأهلي في مصر اللذان يتواجدان منذ 200 عام، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني خلال عام استطاع كان له دورًا كبيرًا يوازي الـ200 عام الماضية في العمل الأهلي، موضحًا أن مبادرة «كتف في كتف» الأضخم في مصر والوطن العربي.

«كتف في كتف» تطبيق حقيقي لجبر الخواطر

وأضاف «زكي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، على قناة extra news، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أعلن أمس، عن وصول نصف مليون كرتونة مواد غذائية إضافية ليصبح إجمالي عدد الكراتين الموزعة 4.5 مليون كرتونة غذائية، مشيرًا إلى أن «كتف في كتف» تمثل التطبيق الحقيقي لفكرة التكالف الاجتماعي وجبر الخواطر.