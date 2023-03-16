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ضبط مسجل خطر بحوزته «استروكس» و«هيروين» في المعصرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:03 م | الخميس 16 مارس 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم في المعصرة، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2.100 كيلوجرام – كمية من مسحوق الهيروين المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

 

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع