ضبط مسجل خطر بحوزته «استروكس» و«هيروين» في المعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم في المعصرة، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2.100 كيلوجرام – كمية من مسحوق الهيروين المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.