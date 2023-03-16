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ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي في عابدين

كتب:

محمد بركات
12:16 م | الخميس 16 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة المحلية لذويهم والمقيمين داخل البلاد بالمخالفة للقانون.

وتبين استغلاله العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج في دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبي استيراد المنتجات الأجنبية وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته مبالغ مالية (محلية، وأجنبية – سيارة ملكه) وذلك حال قيامه بتسليم (تاجر أدوات كهربائية يحمل جنسية إحدى الدول – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مبلغ مالي عملات محلية، المحولين لصالحه من إحدى الدول ، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

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