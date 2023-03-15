بايدن يأمر بتكثيف التحريات حول الراغبين في شراء الأسلحة للحد من حوادث إطلاق النار

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا بتكثيف التحريات بشأن الأمريكيين الراغبين في شراء أسلحة، كمحاولة للحد من حوادث إطلاق النار المتكررة في البلاد.

اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العنف المسلح

ووفقا للأمر الرئاسي، حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية - فقد طلب الرئيس الأمريكي من الكونجرس اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العنف المسلح، داعيا لجنة التجارة الاتحادية إلى ضرورة إعداد تقرير حول سبل تسويق شركات تصنيع السلاح للبنادق بين القصر.

وكان بايدن قد وقع العام الماضي على قانون تقييد حيازة الأسلحة بعد موافقة الحزبين، وهو أهم تشريع لسلامة الأسلحة يصدر منذ ما يقرب من 30 عامًا.