حوادث اليوم.. القبض على نصاب الغربية و«حرامي الموبايلات» في القاهرة

على مدار الساعات الماضية، نجحت مختلف أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في كشف ملابسات العديد من القضايا والجرائم في محافظات الجمهورية المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم الحوادث التي أعلنتها «الداخلية» في بياناتها الرسمية على مدار اليوم.

حشيش بـ 105 ألف جنيه بحوزة مسجل خطر بالقليوبية

في محافظة القليوبية، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على مسجل خطر أثناء استقلاله سيارة أجرة، وكان بحوزته كميات كبيرة من مخدر الحشيش وصلت إلى 1.5 كيلو جرام، بالإضافة إلى مبالغ مالية، واعترف المتهم بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

شخص ينصب على المواطنين الراغبين السفر بالغربية

وفي محافظة الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بحجة تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم في إحدى الدول، ولكنه لم يوف بوعوده، وبعد مواجهته بما هو منسوب إليه اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

شخص يسرق هواتف محمولة لـ 9 مواطنين بالمطرية

وفي محافظة القاهرة وتحديداً منطقة المطرية، استطاعت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص متهم بالتخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في الشوارع أثناء استقلاله دراجته النارية، واعترف المتهم بارتكابه 9 وقائع سرقة بنفس الطريقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإعادة كافة المسروقات.