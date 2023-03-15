مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه وأُصيب 3 آخرون بإصابات مختلفة، في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، تم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ووضع الجثة في مشرحة المستشفى، وتقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين.

تفاصيل الحوادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول جثة ومصابين في حوادث متفرقة بمركز كفر الشيخ.

بالفحص تبين من سجلات المستشفى مصرع «إ.ع.ر»، 43 عامًا، من قرية متبول، بمركز كفر الشيخ، وإصابة «ع.ر.م»، 27 عامًا، من قرية متبول، بمركز كفر الشيخ، بجروح متفرقة، في حادث انقلاب سيارة.

كما أُصيب «إ.م.ا»، 56 عامًا، من قرية المرابعين، بمركز كفر الشيخ، و«ر.ر.ع»، 42 عامًا، من منطقة القنطرة بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات، في تصادم سيارتين.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى وضع جثة المتوفي في مشرحة المستشفى، كما تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.