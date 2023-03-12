مصرع شخص وإصابة 17 آخرين في حوادث متفرقة بطرق بالبحر الأحمر

شهدت طرق البحر الأحمر 4 حوادث متفرقة خلال الساعات القليلة الماضية أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات رأس غارب والغردقة وسفاجا لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 14 شخصا في حادث بطريق سفاجا الغردقة

الحادث الأول عندما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة مكادي بطريق الغردقة سفاجا أسفر عن إصابة 14 شخصا بإصابات متفرقة تراوحت بين خطيرة ومتوسطة، ودفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي بطريق المنيا رأس غارب

شهد طريق رأس غارب المنيا شمال محافظة البحر الأحمر حادث انقلاب سيارو ملاكي وأسفر عن إصابة قائدها بإصابات خطيرة ويدعى فاروق بهاء في العقد الثالث من العمر وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر ونقل المصاب إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم

حادث سير الغردقة

شهد الطريق الدائري الخارجي شمال مدينة الغردقة حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة شخص يدعى عبد الرحمن أحمد في بداية العقد الخامس وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة.

مصرع شخص في حادث جنوب البحر الأحمر

شهد طريق حلايب شلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر حادث انقلاب سيارة ربع نقل أسفر عن مصرع شخص تم إيداع جثمانه مستشفى الشلاتين المركزي وإخطار النيابة العامة لاستخراج تصاريح الدفن.