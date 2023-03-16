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تعرف على قيمة زيادة المعاشات في شهر أبريل.. الحد الأدنى 170 جنيها

كتب:

منة عبده
11:43 ص | الخميس 16 مارس 2023
صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

صرف المعاشات.. صورة أرشيفية

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن التكلفة السنوية لزيادة المعاشات تبلغ نحو 55 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات قبل موعدها الرسمي، 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة 

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف زيادة معاشات شهر أبريل يتزامن مع صرف معاشات أبريل 2023، والمقرر لها 1 أبريل المقبل، وذلك بنسبة الزيادة المقررة وهي 15%، لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان لها إلى أن زيادة معاشات شهر أبريل، المقرر صرفها في الأول من أبريل المقبل ستكون بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل المعلومات عن زيادة معاشات شهر أبريل، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. 

كل ما تريد معرفته عن زيادة معاشات شهر أبريل

- سيتم صرف زيادة معاشات شهر أبريل أول الشهر المقبل.

- قيمة زيادة معاشات شهر أبريل 15% تضاف على قيمة المعاش الأساسية.

- الحد الأدنى لقيمة زيادة معاشات شهر أبريل 170 جنيها. 

- الحد الأقصى لقيمة زيادة معاشات شهر أبريل 1635 جنيها.

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يتمكن أصحاب المعاشات من صرف زيادة معاشات أبريل، من خلال ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك أول أبريل المقبل.  

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.