موعد صرف زيادة المعاشات في أبريل.. اعرف قيمة معاشك

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات شهر أبريل، بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15 %، تصرف مع بداية شهر أبريل لجميع المستفيدين من المعاشات، والبالغ عددهم 11 مليون مواطن.

زيادة المعاشات في إبريل بنسبة 15%

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يتمكن أصحاب المعاشات من صرف زيادة معاشات أبريل، من خلال ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك أول أبريل المقبل.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قيمة زيادات المعاشات في أبريل بنسبة 15%، تصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

كما أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم حساب قيمة زيادة المعاشات في أبريل للمواطنين، من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%، فستكون قيمة الزيادة كالتالي:

قيمة معاشات أبريل بعد الزيادة

- من يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.

- من يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- من يتقاضى 1900 جنيه سيتقاضى بعد الزيادة 2185 جنيها.

- من يتقاضى 1800 جنيه سيتقاضى بعد الزيادة 2070 جنيها.

- من يتقاضى1700 سيتقاضى بعد الزيادة 1955 جنيها.

- من يتقاضى 1600 سيتقاضى بعد الزيادة 1840 جنيها.

- من يتقاضى 1500 سيتقاضى بعد الزيادة 1725 جنيها.

كما أعلن بنك ناصر الاجتماعي، أن معاشات شهر أبريل، ستكون متاحة بكل فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يتم توفير خدمة صرف المعاشات من منافذ شركة «فوري»، لافتا إلى تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM بالنقدية باستمرار للتسهيل على أصحاب المعاشات.