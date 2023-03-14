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رابط معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي.. 8 خطوات للاستعلام

كتب:

منة عبده
12:14 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
صرف المعاشات - صورة أرشيفية

صرف المعاشات - صورة أرشيفية

تقدّم وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من برامج الدعم النقدي، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومنها إمكانية معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي، لتعريف المستفيد بقيمة الزيادة، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات بنسبة 15% و25% بداية من أبريل المقبل. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي، وفق موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. 

رابط معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي

يمكن معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة رابط الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر الضغط هنــــا

خطوات معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي

1- زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

2- اختيار «استعراض تطور زيادة المعاشات» لمعرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي. 

3- اختيار صاحب المعاش أو الشخص المستعلم «بدء الخدمة»، في حالة إذا كنت مستخدمًا للموقع.

4- في حالة إذا لم تكن مستخدمًا للموقع وليس لك حساب، يمكنك التسجيل بإدخال البيانات الآتية «الاسم الأول، واسم الأب ثم اسم الجد، واسم العائلة، والرقم القومي ثم الرقم التأميني، والبريد الإلكتروني، وتسجيل كلمة للمرور».

5- الضغط على «أنا لست روبوت».

6- الضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام».

7- الضغط على «تسجيل».

8- بعد إتمام هذه الخطوات تظهر قيمة زيادة المعاشات بالرقم القومي.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.