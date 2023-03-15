كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات.. اعرف هتقبض كام بالرقم القومي

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية، إمكانية معرفة زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال رابط قامت الوزارة بتدشينه على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لتعريف المستفيد بقيمة الزيادة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أبريل المقبل.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير رابط معرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي، وكذلك الخطوات بالتفصيل.

خطوات معرفة زيادة المعاشات بالرقم القومي

وقالت وزارة التضامن يمكن الدخول على هذا الرابط لمعرفة زيادة المعاشات بالرقم القومي وبعد ذلك يتم اتباع مجموعة من الخطوات:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- اختيار أيقونة استعراض تطور زيادة المعاشات لمعرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي.

- اختيار بدء الخدمة من قبل صاحب اختيار صاحب المعاش.

- وفي حالة إذا لم تكن مستخدما للموقع وليس لك حساب، يتم التسجيل بإدخال البيانات المطلوبة وهى «الاسم الأول، واسم الأب ثم اسم الجد، واسم العائلة، والرقم القومي ثم الرقم التأميني، والبريد الإلكتروني، وتسجيل كلمة للمرور».

- وبعد إتمام هذه الخطوات تظهر قيمة زيادة المعاشات بالرقم القومي

رابط معرفة زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة، أن عدد المستفيدين من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات ما يقرب من 11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، لافتة إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.