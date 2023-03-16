الداخلية: ضبط مسؤول حكومي بتهمة غسيل 20 مليون جنيه في شراء العقارات والسيارات

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بتهمة غسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه إجرامي.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال المتهم، المقيم بمحافظة القاهرة بتهمة استغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات السيارات.

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه.